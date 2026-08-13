Ertuğrul Doğan'dan Darwin Nunez açıklaması! Trabzonspor'a transfer olacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer gündeminde bulunan Darwin Nunez ile ilgili açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuk olan Doğan, gündemde yer alan Darwin Nunez haberleri ile ilgili konuştu.

Uruguaylı golcü hakkında konuşan Doğan, "İyi bir oyuncu, hocamızın da beğendiği bir futbolcu şuan bir anlaşma yok, görüşmeler devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.