Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trabzonspor, 2025/26 sezonunda giyeceği formaları bir videoyla duyurdu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yeni sezon formalarının 5 Haziran Perşembe gününden itibaren TS Club ve online mağazalardan satışa sunulacağı belirtildi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon formalarımız yarın tüm TS Club'larda ve online mağazada!

🎥 Filmin devamı yeni sezon formalarımızda!

📲 Akıllı telefonunu dilediğin yeni sezon formasının armasına dokundur. Çıkan linke tıkla. NFC teknolojisi sayesinde efsane filmi formadan izleyenlerden biri olmanın ayrıcalığını yakala. Sonrasında herkes izlesin diye, unutulmaz film Trabzonspor'un tüm resmi hesaplarında yayında!

Dünyanın ilk ve tek NFC teknolojili futbol takımı formaları Trabzonspor'da!