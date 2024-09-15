Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Ali Şansalan'ı eleştirdi.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı.

Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü.

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM!"

Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı ile görüşeceğim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır.

"BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ÇIKSAYDI..."

Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu.