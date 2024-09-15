Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. 1-1 biten mücadelenin 90+2. dakikasında Trabzonspor'da rakibiyle çarpışarak yerde kalan Cihan Çanak oyuna devam edememiş ve yerini Ozan Tufan'a bırakmıştı. Trabzonspor'dan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

1-1 biten mücadelenin 90+2. dakikasında Trabzonspor'da rakibiyle çarpışarak yerde kalan Cihan Çanak oyuna devam edememiş ve yerini Ozan Tufan'a bırakmıştı.

Trabzonspor'dan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı(kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır"