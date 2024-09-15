Şenol Güneş: Mücadele anlamında umut ışığı olduk

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

10 kişi kaldığı maçta kaybetmeyen bordo-mavili ekip rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"TESELLİ OLUR"

"Kazanmak için sahaya çıkan takım, uzun süre kendi sahasında kalıyorsa ve hiçbir parametrede öne çıkamıyorsa... Buna rağmen 1 puan almak iyidir diyebiliriz ama teselli olur."

"UMUT IŞIĞI OLDUK"

"Bugün mücadele ve istek anlamında umut ışığı olduk."

"BUNU DA ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

"Hiç çıkamayacak olabileceğimizi düşünmedik çünkü 10 kişi olan bir takım da atak yapabilir. Belki bunu da çalışmamız lazım."