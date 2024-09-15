Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme flaş eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu!" dedi. | Trabzonspor haberleri
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