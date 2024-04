Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, İskoç ekibi Celtic'in transfer radarına girdi. Fotomaç'ın The Celtic Way sitesinden derlediği haberde, 36 yaşındaki Hart ile vedalaşacak olan İskoç ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers'ın Çakır'ı istediğini haberleştirdi. Site, Celtic'in 28 yaşındaki kaleci için 7.5 milyon sterlini (yaklaşık 8.75 milyon euro) gözden çıkardığını da iddia etti. Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olan 1.91 boyundaki eldiven için Karadeniz devinin beklentileri çok daha yüksek.

Bordo mavili takım ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Uğurcan bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 40 gol yedi, 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.