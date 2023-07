Dorukhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a imza attığı gün elinden gelenin fazlasını yapacağını ve şampiyonluk yaşayacağını söylediğini belirterek, "Bu formayı taşıdığım her an bu sözüm için çalıştım ve her şeyimi verdim. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarımla hayalimiz bu başarıyı sürekli kılmaktı ama çok üzgünüm ki şimdi veda zamanı." dedi.

"Profesyonel futbol hayatımda bu şekilde ilerlemenin iki taraf için de daha doğru olacağını düşündüm." ifadesini kullanan Dorukhan Toköz, "Başta, beni aralarına kabul eden, sonsuz sevgi gösteren Trabzon halkına ve taraftarlarımıza, Başkanlarım Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Sayın Ertuğrul Doğan'a, sevgili hocam Abdullah Avcı'ya, tüm takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Kalbimde, yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılarımız her zaman ayrı bir yerde olacak." şeklinde görüş belirtti.