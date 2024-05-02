Karadeniz devi, Rumen forvet Denis Draguş'un transferi için Standard Liege kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Draguş için 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, performansa bağlı bonuslarla bu rakam 2.2 milyon euro'ya ulaşabilecek. Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferle birlikte Trabzonspor'un ofansif seçenekleri artacak. Yönetim, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.