Karadeniz devi, Rumen forvet Denis Draguş'un transferi için Standard Liege kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Draguş için 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, performansa bağlı bonuslarla bu rakam 2.2 milyon euro'ya ulaşabilecek. Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferle birlikte Trabzonspor'un ofansif seçenekleri artacak. Yönetim, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte yeni sezonun ilk transferi! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen bordo-mavililer, Rumen forvet Denis Draguş'u listesine almıştı. Yıldız isimle yapılması planlanan sözleşmenin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 02.05.2024- 06:40