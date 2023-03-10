Trabzonspor büyük bir değişimin eşiğinde. Teknik direktör Abdullah Avcı, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi oluşacak yeni yönetim kurulunun önünü açmak adına istifa etmişti. Başkan vekili Ertuğrul Doğan yönetiminde mevcut yönetim kurulu da takımı seçim sürecine kadar yardımcı antrenör Orhan Ak'a emanet etmişti. Doğan'ın başkanlığa vekalet ettiği süreçte Karadeniz devi ile ilgili birçok isim gündeme geldi. İlk etapta Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Çağdaş Atan isimleri zikredilmeye başlandı. Öncelikli aday olan Yalçın ile anlaşma sağlanamaması halinde diğer isimlerle görüşme yapılacağı öne sürülüyordu.



MENAJERLER ÖNERİLERE BAŞLADI

Fotomaç'ın haberine göre; başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra başka adayların çıkma ihtimali bulunan seçim süreci içerisinde mevcut yönetim kurulu herhangi bir teknik adamla anlaşmama kararı aldı. Bu süre içerisinde daha çok ekonomik sorunları çözmeye çalışacak olan yönetim eğer seçilirse hemen teknik adam konusuna odaklanacak. Bu arada birçok menajer de önerilere başladı. Yabancı ve şu an boşta bulunan hocalara yönelik teklifleri de değerlendirecek olan yönetim, seçimi kazanması durumunda somut adımları atmaya başlayacak. Bordo- mavili takımda öncelik başkanlık seçimine verilmiş durumda.