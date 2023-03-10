Trabzonspor, Abdullah Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir." ifadelerine yer verildi.