Ahmet Suat Özyazıcı için tören düzenlendi
Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı. Törende ilk olarak Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen söz alarak, Özyazıcı'nın ulaştığı başarılara çok az sayıda insanın ulaşabildiğini belirtti.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 14:26
Eski Hüseyin Avni Aker Studyumu'nun bulunduğu millet bahçesinde depremde hayatını kaybedenler ve Ahmet Suat Özyazıcı için saygı duruşu ile başlanan törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzonspor eski başkanları Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve yanı sıra bordo-mavili kulüpte görev almış eski yöneticiler, futbolcularla, spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları yer aldı.
Ahmet Suat Özyazıcı'nın öz geçmişinin okunduğu törende ilk olarak Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen söz alarak, Özyazıcı'nın ulaştığı başarılara çok az sayıda insanın ulaşabildiğini belirtti.
Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın ise, Ahmet Suat Özyazıcı'yı anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, "Zor şartlarda önemli başarılara imza attı. Bana göre o Türkiye'nin en büyük hocasıydı" dedi.
Eski Başkanlardan Ahmet Celal Ataman da, "Ahmet Suat Özyazıcı benim çocukluk arkadaşımdı. Zaman içerisinde çok önemli işler yaptı. Hiç kimsenin belki de tarihte başaramadığını kadar yüceltti" ifadelerini kullandı.