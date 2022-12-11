TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gözü genç yeteneklerde! Listede 2 isim var

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili takımın devre arasında önemli takviyeler yapması bekleniyor. Ocakta en güçlü olasılık bir genç futbolcu transferi. Sut için Steaua, 3 milyon euro istiyor. Utkin'de ise kararı Abdullah Avcı verecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2022- 06:40