Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gözü genç yeteneklerde! Listede 2 isim var
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili takımın devre arasında önemli takviyeler yapması bekleniyor. Ocakta en güçlü olasılık bir genç futbolcu transferi. Sut için Steaua, 3 milyon euro istiyor. Utkin'de ise kararı Abdullah Avcı verecek. İşte detaylar...
Trabzonspor ara transferde ayrılan oyuncu olması halinde takviye yapmayı planlıyor.
Fırtına'nın listesinde önemli isimler var.