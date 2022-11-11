İşte Kaan Ayhan transferine en yakın olan kulüp
Fırtına 3 puan peşinde! İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i
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