Trabzonspor'dan Nabil Fekir bombası!

Yeni sezon için transfere en hızlı başlayan takım Trabzonspor oldu. Draguş, Barisic, Lundstram gibi isimlerle anlaştığı iddia edilen bordo mavililerin yeni hedefi Real Betis'in 10 numarası Nabil Fekir.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre bu transfer için Ertuğrul Doğan, kesenin ağzını açtı ve tüm şartları zorluyor.

Real Betis'i ikna etmek için pazarlıklar sürürken son gelen bilgilere göre 30 yaşındaki Nabil Fekir, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

Cezayir asıllı Fransız yıldız 25 kez milli formayı sırtına geçirirken bu sezon 19 maça ilk 11 çıktı.