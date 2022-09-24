Trabzonspor'un teknik heyeti Yusuf Yazıcı'dan gelen haberler sevindi. Bordo-mavili oyuncu Kayserispor maçında sahada olacak.
GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR
Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.