TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı'dan haber var! Sakatlık...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefi içinde olan Trabzonspor'da yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı'dan haber var... Bordo-mavili oyuncunun son durumu teknik heyeti sevindirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 13:40