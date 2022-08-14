Adı Trabzonspor ile anılan Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle oynadığı takımda attığı gol sayısı, asist sayısı, oynadığı pozisyon ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Mountassir Lahtimi kimdir? Nasıl bir futbolcu? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?