Spor Toto Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sağ stopere Real Betis'ten Marc Bartra'yı transfer etti. İspanyol yıldız, Fırtına ile sözleşme imzalamak için şehre geldi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da kadroya takviyeler devam ediyor. Stoper transferi yapması beklenen Karadeniz ekibi yıldız futbolcu Marc Bartra ile anlaşmıştı.

İspanyol futbolcu Trabzon'a geldi.

31 yaşındaki oyuncu yaptığı ilk açıklamasında, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla. Hem Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.