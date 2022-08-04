Trabzonspor İstanbulspor maçı için İstanbul’a gitti!

Trabzonspor İstanbulspor maçı için İstanbul’a gitti!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 17:32