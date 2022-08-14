MOUNTASSIR LAHTIMI KİMDİR? Trabzonspor'un gündemindeki Mountassir Lahtimi kaç yaşında? Hangi takım ve pozisyonda oynuyor?

Adı Trabzonspor ile anılan Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle oynadığı takımda attığı gol sayısı, asist sayısı, oynadığı pozisyon ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Mountassir Lahtimi kimdir? Nasıl bir futbolcu? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?

Son şampiyon Trabzonspor 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek takım kurmak için hamlelerine devam ediyor. Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Mountassir Lahtimi oldu. Peki, Mountassir Lahtimi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?

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MOUNTASSIR LAHTIMİ KİMDİR?

1 Nisan 2001 yılında Fas'ta dünyaya gelen Mountassir Lahtimi, sol ve sağ kanat oynayabilmektedir. FUS Rezerv takımından FUS Rabat'a yükselen Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Mountassir Lahtimi 48 maçta 7 gol 8 asist üretti.