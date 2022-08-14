Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi şehre geldi!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili takım Marc Bartra'dan sonra Mountassir Lahtimi'yi de Trabzon'a getirdi. İşte Faslı oyuncunun geliş görüntüleri... .
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