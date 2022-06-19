Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer dönemini de hızlı geçiriyor. Bu zamana kadar 4 oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililerin hedefindeki 5. ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki oyuncu için Karadeniz Fırtınası'nın girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...