Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer dönemini de hızlı geçiriyor. Bu zamana kadar 4 oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililerin hedefindeki 5. ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki oyuncu için Karadeniz Fırtınası'nın girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor. Yeni sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalmak isteyen bordo mavililer, oldukça alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Transfer dönemi başladığından bu yana 4 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'un hedefindeki diğer ismin ise Emre Mor olduğu iddia edildi.

61TrabzonHaber'in haberine göre; Fenerbahçe ile de adı anılan 24 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Haberin detayında bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu eklenirken, Karagümrük kulübü cephesinden alınan bilgiye göre de Trabzonspor'un son hamleyi Karagümrük başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek yapacağı öne sürüldü.