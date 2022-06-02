Yeni sezon öncesi transfer planlamasında yerli sol bek hamlesi olan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Eren Elmalı resti! İşte o karar
Yeni sezon öncesi transfer planlamasında yerli sol bek hamlesi olan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Bordo-Mavililer listesinin ilk sırasında yer alan Eren Elmalı konusunda Kasımpaşa'ya resti çekti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-Mavililer listesinin ilk sırasında yer alan Eren Elmalı konusunda Kasımpaşa'ya resti çekti.
Yönetim, genç yıldız için 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptı.