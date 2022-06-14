TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin Adam Nagy ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 12:19