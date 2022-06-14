Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Macar orta saha: Adam Nagy!
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin Adam Nagy ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
İtalyanlar, Trabzonspor'un Adam Nagy ile ilgilendiğini iddia etti.
Bordo-mavili ekibin Macar oyuncu Adam Nagy ile ilgilendiği iddia edildi.