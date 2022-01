Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Ak, maç sonrası konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Ak, "Beklediğimiz bir oyundu. Sivas, çok zor bir deplasman. Özellikle ikinci yarıda hava şartlarından dolayı biraz daha Sivasspor lehine döndü diyebiliriz. Rıza hocanın takımları liglerde oyunu zorlaştıran, kontraatak, merkezi güçlü tutan bir takım. Sivasspor, çok güçlü bir hücum geçişi var. Biz de bu şartlarda biraz zorlandık. Açıkçası ilk yarı hava şartları biraz daha bizim lehineydi. Beklediğimiz, çalıştığımız şekilde gol attık. Adam adama oyun olduğu için Vitor'u da oyuna sokmaya çalıştık. Çalıştığımız şekilde gol atmak istediğimiz şeydi. Özellikle ikinci yarı hava şartlarının değişmesi bizim işlerimizi zorlaştırdı. Bunu bir kayıp olarak görüyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bu şartlarda bir puan almak da büyük hedefte bir kazanç olarak görüyoruz" dedi.



Ligdeki yarışla ilgili düşünceleri sorulan Orhan Ak, "Bu yarışlarda ikinci yarılar daha zordur. Diğer takımlar da kendi eksiklerini tamamladığı için daha çok güçleniyor konsantrasyonları daha fazla oluyor, geçen hafta da yaşadık. Her maç final olarak bakıyoruz. Ona göre stratejimizi yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Dorukhan ve Abdülkadir'in sahada olmak istediğini belirten 42 yaşındaki antrenör, "Bugün de Dorukhan, Abdülkadir sakatlıklarına rağmen oyunun içerisinde olmak istediler. Abdülkadir'i çıkarmak zorunda kaldık ilk yarıda." ifadelerini kullandı.