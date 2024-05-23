Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hollandalı Dennis Johan Higler oldu. İşte ayrıntılar.. | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024- 12:14