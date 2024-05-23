Almanya Bundesliga Play-out final maçında ligi 16. sırada tamamlayan Bochum ile Bundesliga 2'yı üçüncü sırada bitiren Fortuna Düsseldort, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'de gelecek sezon yer almak için mücadele sürüyor. Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Bochum ile Bundesliga 2'nin üçüncüsü Fortuna Düsseldorf karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.