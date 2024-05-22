Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcular, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda buludu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası final maçında dev karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Uğurcan Çakır, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

ABDULLAH AVCI:

"6 AYDIR GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI YAPIYORUZ"

"6 aydır gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Transferlerin yüzde 50'si bitti şu an itibarıyla. Kupayı kazandığınızda kendimizi daha cüretkar hissedebiliyorsunuz. Umarım bunu kullanabiliriz."

"FİNAL OYNAMAK HERKES İÇİN DEĞERLİDİR"

"Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda. Yarıştığım tüm kategorilerde oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bu işin mükafatı olan kupaları kazanmaya çalıştım. Final oynayan her takım başarılıdır. Futbolun iyileştirme gücünün dışına çıkmayalım lütfen, üslubumuza dikkat edelim. Bu hafta bitince herkes transferleri konuşmaya başlayacak ve yarış devam edecek."

SERDAR TOPRAKTEPE:

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA OLMAK HEM HEYECANLI HEM SRESLİ"

"Beşiktaş'ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum."

NECİP UYSAL:

"BİZİM İÇİN SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

"Bizim için sezonun en önemli maçına çıkacağız. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bütün arkadaşlarım bunun farkında. Trabzonspor'u iyi çalıştık ve bir kupa var elimizde. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

UĞURCAN ÇAKIR:

"BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ"

"Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ülkemizin büyük bir camiası. Hocamızın da dediği gibi fair-play çerçevesinde bir maç olur umarım. Mert ağabeyi çok seviyorum, EURO'da kimin oynayacağının önemi yok. Finale de öyle bakmamak gerekir. Sonuçta Trabzonspor ile Beşiktaş maç yapacak."

İKİ TEKNİK ADAMDAN NECİP UYSAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Serdar Topraktepe: Necip Kaptan ne olursa olsun hiçbir zaman "ben oynamam" demedi. Takım içinde de arkadaşlarıyla birlik beraberliği sağlayan, Beşiktaş için çok önemli bir faktör.

Abdullah Avcı: Hocaya ben de katılıyorum. Ben de kendisiyle 7 aylık bir süreç geçirdim. Harika bir insan, harika bir oyuncu ve takımdaş. Bu oyuncular kolay kolay yetişmiyor. Bir tanesi de Uğurcan, altyapımızdan gelmiş bir oyuncu. Bu oyunculara medya olarak sizlerin de sahip çıkması gerekiyor.