UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final mücadelesinde Atalanta ve Bayer Leverkusen kozlarını paylaşıyor. İrlanda Dublin'de bulunan Aviva Stadyumu'nda oynanan maçta Istvan Kovacs düdük çalıyor. Atalanta - Bayer Leverkusen maçının CANLI izleme linki haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde son gelindi. Turnuvada final heyecanı yaşanıyor. Kupaya uzanmak için yarı finalde Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı izleme linki haberimizde...

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LER

Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Scamacca

Leverkusen: Kovar, Tapsoba, Tah, Stanisic, Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie, Wirtz, Grimaldo, Adli

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanan müsabaka saat 22.00'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

FİNALE RUMEN HAKEM!

Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapıyor. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALAN NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve adını finale yazdıran ekipler, final turunda en az 4.6 Milyon Euro kazanacak. Kazanan ekip 4 Milyon Euro ödül daha elde edecek. Atalanta ve Bayer Leverkusen, son 16 turunda 1.2 milyon euro, çeyrek finalde 1,8, yarı finalde 2,8 milyon euro ödül kazandı.