TRABZONSPOR HABERLERİ: O görüntü ortaya çıktı! Nwakaeme ile anlaşma yakın
Trabzonspor formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililer adına 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı golcü için başkan Ahmet Ağaoğlu, uçakta detayları görüştü. Tarafların 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Hatayspor maçını tribünden izledikten sonra uçakla İstanbul'a oradan da ülkesine gitti. Sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar oynamayacak Nijeryalı sol kanat uçakta Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan arasında seyahat etti. Ağaoğlu'nun, Trabzon'da yeni sözleşme önerilen 32 yaşındaki yıldızla hem uçakta hem de havalimanında uzun süre bazı detayları konuştuğu öğrenildi. Fotomaç'ın özel haberine göre, Futbol sihirbazına farklı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon 500 bin euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Fırtına ile mukavelesi sezon sonu bitecek olan Nwakaeme'nin dönüşte kararını vermesi bekleniyor.
*Fotoğraf: Turgut DOĞAN
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