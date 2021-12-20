20 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına'ya büyük övgü! "Patron"

Spor Toto Süper Lig'de 17 hafta tamamlanırken Trabzonspor 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak en yakın rakibine 9 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Alman basını da bordo-mavililerden büyük övgüyle bahsetti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına’ya büyük övgü! Patron
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Bu sezon Süper Lig'de muhteşem işlere imza atarak en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 9 puan fark atan lider Trabzonspor, dış basının da ilgisini çekiyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de bu başarıyı mercek altına aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Marek Hamsik röportajlarına da yer veren Almanlar, "Türkiye'deki Trabzonspor Harikası: 37 yıl sonra ligin patronu mu olacak?" ifadelerini kullandı. Röportajda "Şampiyonluğu alırsanız ne olacak?" sorusu üzerine Başkan Ağaoğlu'nun "(Derin bir nefes alarak) ... Yüzbinler gelir, çok büyük bir şey olur... olacak..." demesi de dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına’ya büyük övgü! Patron

'RÜYAM ŞAMPIYONLUK'

Slovak süper yıldız Marek Hamsik de "Şampiyonluğu almak elbette takımın, kulübün hedefi. Tüm oyuncular şampiyon olmak ister elbette. Uzun zamandır yaşamak istediğim bir duygu bu. Rüyalarımdan biri" diyerek şampiyonluğa olan özlemini ve inancını dile getirdi. Haberde ayrıca Trabzonspor'un 1976'dan 1984'e kadar 6 kez şampiyon olduğu ancak 37 senedir lig kupasına hasret kaldığına yer verildi. Bordo-mavililerin lider olduğu birçok sezonda kendi hataları yüzünden şampiyonluklarını rakiplerine kaptırdıklarını da belirten Bild, Abdullah Avcı'yla bu şanssızlığın da kırılabileceğinin umulduğunu kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına’ya büyük övgü! Patron

DEVASA BİR BAŞARI OLUR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bild'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularımızın çoğu savaşçı. Sokaktaki insanlarımız savaşçıdır. Neredeyse agresif bir duygusallık söz konusu. Bu insanlara karşı sorumluluğumuz var. Kazanırsak mutlu olacaklar. Şampiyonluk devasa bir başarı olur. Yüz binler stadımıza gelecektir. Türk futbol tarihinde İstanbul tekeli ile mücadele eden ilk takımız. Bu, bir devrim gibi. Biz, bu ülkede unutulacak insanların sesiyiz. Bir kulüpten daha fazlasıyız.

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