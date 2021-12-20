TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına'ya büyük övgü! "Patron"

'RÜYAM ŞAMPIYONLUK'

Slovak süper yıldız Marek Hamsik de "Şampiyonluğu almak elbette takımın, kulübün hedefi. Tüm oyuncular şampiyon olmak ister elbette. Uzun zamandır yaşamak istediğim bir duygu bu. Rüyalarımdan biri" diyerek şampiyonluğa olan özlemini ve inancını dile getirdi. Haberde ayrıca Trabzonspor'un 1976'dan 1984'e kadar 6 kez şampiyon olduğu ancak 37 senedir lig kupasına hasret kaldığına yer verildi. Bordo-mavililerin lider olduğu birçok sezonda kendi hataları yüzünden şampiyonluklarını rakiplerine kaptırdıklarını da belirten Bild, Abdullah Avcı'yla bu şanssızlığın da kırılabileceğinin umulduğunu kaydetti.