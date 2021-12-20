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TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius geçen sezonu solladı!

Cornelius geçen sezonu solladı!
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Trabzonspor'da son 4 maçta 4 gol atan ve toplamda 8 gol, 2 asiste ulaşan Andreas Cornelius daha şimdiden geçen sezonu solladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen Cornelius attığını vuruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor maçında bir kez fileleri sarsan, bir de asist yapan Danimarkalı forvet, en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Toplamda sekiz gol ve iki asiste ulaşan Danimarkalı forvet, geçtiğimiz sezonu sadece bir gol ve beş asistle tamamlamıştı. 28 yaşındaki santrfor bu performansını sekiz katladı. Ayrıca çok başarılı bir istatistiğe de imza atan Cornelius, son dört lig karşılaşmasında çektiği dört isabetli şutta da fileleri havalandırdı.

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