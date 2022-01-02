TRABZONSPOR HABERLERİ: Ibrahima Yattara'dan Trabzonspor sözleri! "Şampiyon olursa..."

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Ibrahima Yattara, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki eski oyuncu, Trabzonspor'un şampiyon olması halinde kolbastı oynayacağını söyledi. İşte o röportaj... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Onu Trabzonspor'da yaptığı estetik çalımlar ve attığı gollerle tanıdık. Sempatik tavırlarıyla, galibiyetlerden sonra oynadığı kolbastıyla bordo mavili taraftarların en çok sevdiği futbolculardan oldu. Yeni Gine'de doğan, daha sonra Türk vatandaşı da olan Ibrahima Yattara, Ajansspor'un sorularına yanıt verdi.

"BABAM DA İYİ FUTBOLCUYDU"

- Futbola ne zaman ve nasıl başladın? Yeteneğini neye borçlusun?

Küçük yaşlarda Gine sokaklarında başladım. Orada futbol okulu yoktu. Kimse bana bir şey öğretmedi. Yeteneğim tamamen genetik. Babam da iyi futbolcuydu. İki kardeşim de futbolcu.

"ANELKA'NIN BENDEKİ YERİ AYRIYDI"

- Gençliğinde örnek aldığın bir futbolcu var mıydı?

Nicolas Anelka ile Didier Drogba'yı beğeniyordum. Özellikle Anelka'ya hayrandım.

"GİNE'DE BANA 'POKOU' DERLER"

- Gine'de seni 'Pokou' lakabıyla tanıyorlar. Bunun anlamı nedir?

Laurent Pokou, Fildişi Sahilli eski millî futbolcudur. Babam sayesinde kendisini tanıdım. Onun gibi estetik çalımlar attığım için bana bu lakabı verdiler.

"TRABZON'U BİLMİYORDUM"

- Trabzonspor'a gelmeden önce Türk futbolu ve Trabzon hakkında bilgi sahibi miydin?

Trabzon ile ilgili bilgim yoktu. Fakat Türkiye'ye geldikten sonra ne kadar önemli ve futbola tutkulu bir şehir olduğunu gördüm.

"ORADA HERKES FUTBOL TUTKUNU"

- Trabzon'daki ilk günlerinde zorlandın mı? Seni en çok ne şaşırttı?

7'den 70'e hemen hemen herkesin futbolla çok ilgili olmaları beni şaşırtmıştı. Adaptasyon sürecim ise uzun sürmedi. Kendimi çabuk kabul ettirdim.

"DOĞALLIĞIMI SEVDİLER"

- Trabzonspor taraftarının gözüne girmek zordur. Onların gönlünde taht kurmayı nasıl başardın?

Bence samimiyetim ve sahadaki iyi performansımla gözlerine girdim.

"BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞA İNANMIŞ"

- Trabzonspor, daha şimdiden şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Bunu neye bağlıyorsun?

Her şeyden önce takım oldular. Kadrodaki oyuncular birbirinden kaliteli. Arkadaşlık ve inanmışlık üst seviyede. Bütün bunlar başarıyı beraberinde getiriyor.

"KUTLAMALARDA KOLBASTI BENDEN"

- Trabzonspor şampiyon olursa ve kutlamalara davet edilirsen kolbastı mı yoksa horon mu oynayacaksın?

Tabii ki favorim kolbastı (Gülüyor). Benimle birlikte kazanılan maçlardan sonra kolbastı oynamak gelenek haline geldi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAŞKAYDI"

- İstanbul'un 3 büyük takımlarına karşı oynadığın maçların hangisinde atmosfer daha üst seviyedeydi?

Beşiktaş maçlarında taraftar baskısı yüksekti. Fakat Fenerbahçe maçlarına konsantrasyon anlamında daha farklı çıkıyorduk.

"ÇOK İSTEDİLER AMA GİTMEDİM"

- Trabzonspor yerine İstanbul'un üç büyük takımının herhangi birinde oynasaydın senin adına ne değişirdi?

Üç kulüpten de ciddi teklifler aldım ama Trabzonspor'dan ayrılmayı hiç bir zaman düşünmedim.

"ŞİMDİKİ DEĞERİMİ ANCAK AVRUPA BİLİR!"

- Şu anda futbol oynasaydın piyasa değerin ne olurdu?

Bu konuda cevap vermem zor. Fakat kıyaslamayı şu an Avrupa'nın üst seviyelerinde oynayan futbolcuların piyasa değeriyle yapabilirsiniz.

"ŞENOL GÜNEŞ VE ERSUN YANAL FARKLIYDI"

- Kariyerinde olumlu ve olumsuz anlamda iz bırakan teknik direktörler kimlerdi?

Olumlu anlamda etkilendiğim hocalar Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ı söyleyebilirim. Ziya Doğan ile yıldızımız barışmamıştı.

"ORTALAR BENDEN GOLLER FATİH TEKKE'DEN"

- Birlikte oynamaktan keyif aldığın oyuncular kimlerdi?

Fatih Tekke, Gökdeniz ve Jaja... Özellikle Fatih Tekke, özel bir oyuncuydu. Her türlü golü atabilirdi. 2 orta isterdi, 1'i garanti goldü.

"HAYRETTİN BENİ ÇİMDİKLİYORDU"

- Karşısında oynarken zorlandığın defans oyuncuları var mıydı peki?

Beni en çok Sivassporlu Hayrettin (Yerlikaya) rahatsız ederdi. Bana sürekli tekme atıyordu. Hatta bazen çimdikliyordu. (Gülerek)

"YABANCILARIN EN İYİSİ"

- Sana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi 3 yabancı oyuncu kim?

Hagi, Alex ve Quaresma...

"FUTBOLCU OLARAK DOĞMUŞUM"

- Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?

Çocukluğumdan beri futbolcu olmaktan başka hiçbir şey düşünmedim.

"TRABZON'DAKİ SAMİMİYET İSTANBUL'DA YOK"

- Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladın. Trabzon ile İstanbul arasındaki farklar neler?

İstanbul, Trabzon'a göre çok daha büyük bir şehir. Trabzon'daki samimiyet ve doğallık ise İstanbul'da yok.

"TÜRK FUTBOLCUSU SÜPER LİG'E YABANCI!"

- Sana göre Türk futbolunun en büyük sorunu nedir?

Türk futbolcuların yeteri kadar oynama şansı bulamaması. Süper Lig'e gelen yabancılar da eski kadar kaliteli değil.

"O GOL EN GÜZELİYDİ"

-Kariyerindeki en güzel gol hangisiydi?

Trabzonspor'dayken Gençlerbirliği'ne attığım gol. Rakip defansı tek tek çalımlayıp ceza sahasının dışından güzel bir gol atmıştım.

"O GÜN AĞLADIM"

- Seni en çok üzen olay neydi?

Trabzonspor taraftarı tarafından ıslıklanmam beni üzmüştü. O gün ağladım. Ama benim suçum yoktu. Keşke yaşanmasaydı.

"BİR GÜN TRABZONSPOR'A GERİ DÖNECEĞİM"

- Hedeflerin veya gelecek ile ilgili planların nelerdir?

Günün birinde Trabzonspor teknik heyetinde görev yapmak en büyük hayalim.

KİMLİK KARTI

Adı soyadı: İbrahima Yattara, (Hasan Üçüncü)

Doğum tarihi: 3 Haziran 1980 (41 yaşında)

Doğum yeri: Kamsar, Gine

Uyruğu: Gine -Türkiye

Mevkii: Sağ açık

Forma numarası: 11-61

Lâkâbı: Pokou - Kara bela

Altyapı kariyeri: 1990-1998 San Garedi

Profesyonel kariyeri: 1998-2000 San Garedi, 2000-2001 Athlético de Coléah, 2001-2003 Royal Antwerp 68, 2003-2011 Trabzonspor, 2011-2012 Al Shabab, 2012-2013 Mersin İdman Yurdu, 2013-2015 La Louviere.

Teknik Direktörlük kariyeri: 2020-2021 İstanbulspor (Yardımcı Antrenör)

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