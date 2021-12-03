TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu seçim öncesi yeni yönetim kurulu listesini teslim etti!
Trabzonspor'da seçime tek aday olarak girecek başkan Ahmet Ağaoğlu yeni yönetim kurulu listesini, Divan Kurulu'na teslim etti. Ağaoğlu'nun listesinde toplam 12 yeni isim yer aldı. İşte detaylar...
Trabzonspor Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurul hafta sonu yapılacak. Tek aday olan başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesi, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e dün teslim edildi. Ağaoğlu yeni yönetime yedekler de dahil 12 yeni isim aldı. Asbaşkanlığa Ertuğrul Doğan'ın getirileceği öğrenildi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu'ndan listeyi teslim alan Ali Sürmen, 78'inci Olağan Genel Kurul ile Trabzonspor'un 47'nci yönetiminin seçileceğini hatırlatarak, "Seçime tek liste ile girilecek. Sadece Arşiv ve Müze Kurulunda iki aday var. Bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi çok güçlü. Bizler de taraftar olarak, camia olarak yönetimi, teknik kadroyu, futbolcuları desteklemeli, onları yalnız hissettirmemeliyiz. Seçilecek yönetime şimdiden başarı diliyorum" dedi.
9 İSİM AYRILDI
Mevcut yönetimden (asiller); Mehmet Yiğit Alp, Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Eda Lermi Zorer yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Lokman Sadıklar ise bu kez asil liste yerine yedek listede yer buldu.
İŞTE YENİ YÖNETİCİLER
ZEYYAT KAFKAS:
DOKASİFED Başkanı, Konsolosluk Erkanı Yön.Kur.Üyesi, Keller Williams G.Menkul, Karayemiş AŞ.Yön.Kur.Başkanı ve aynı zamanda Estonya Trabzon Fahri Konsolosudur.
SAMİ KARAMAN: TTSO
Meclis üyesi. Müteahhit. Hekimoğlu Trabzon FK yöneticisi.
ALİ HAYDAR GEDİKLİ:
Müteahhit. TTSO Yüksek İstişare Kurulu üyesi.
FARUK HACI HALİLOĞLU:
İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
ŞEMSETTİN HANCI: Aşhan Yemek Gıda Ve Turizm San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
ESAT EMANET: İş adamı, Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.
AHMET BEŞİR: Doç.Dr. KTÜ'de görev yapıyor.
ERTUĞ ÖZARMAN: Genç iş adamı maden sektöründe görev yapmaktadır.
COŞKUN ÖZTÜRK: 3 ayrı yapı denetim şirketi bulunan Öztürk aynı zamanda 1461 Soğuksuspor Kulübü'nün Başkanır.
VAHAP ÖZTEL: Trabzon'da çeşitli sektörlerde firmaları olan iş adamı. Ofspor ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı.
İBRAHİM TÜFEKÇİ: Kağıthane Trabzonspor Derneği Başkanlığı görevini yapmaktadır.
İBRAHİM AYDIN: Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır.
AĞAOĞLU'NUN
YENİ LİSTESİ
Ahmet Ağaoğlu
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Müminhan Bilgin
Yalçın Orhan
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Kibar Yaşar Güven
Serdar Ekrem Şirin
Zeyyat Kafkas
Sami Karaman
Ali Haydar Gedikli
Esat Emanet
Faruk Hacı Haliloğlu
Şemsettin Hancı
YEDEK ÜYELER
Lokman Sadıklar
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekci
İbrahim Aydın (Fotomaç)
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