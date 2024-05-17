Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanın diğer bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

TRABZONSPOR'UN 22 KİŞİLİK MAÇ KAFİLESİNDE ŞU FUTBOLCULAR YER ALDI:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan