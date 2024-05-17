Trabzonspor RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 37'nci haftasında Başakşehir FK ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.30'da Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Başakşehir FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan."

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Bakic ile sakatlıkları bulunan Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.