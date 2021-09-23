Konyaspor 2-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eksik Fırtına puanı kaptı! Trabzonspor Konya'da rekor kırdı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan bordo-mavililer, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve deplasmanda 21 maçlık yenilmezlik serisi oluşturarak rekorunu tazeledi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un gollerini 20. ve 46. dakikalarda Endri Çekici kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 1. dakikada Cornelius ve 76'da Hadziahmetovic'ten (k.k) geldi. Ayrıca bordo-mavililerde Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6 maç sonunda 12 puan topladı. Trabzonspor ise 14 puana yükseldi.

FIRTINA REKORUNU TAZELEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın imza atmasıyla birlikte deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Trabzonspor, Konya deplasmanından da beraberlikle ayrılarak serisini 21 maça çıkardı ve rekorunu tazeledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Hamsik'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Cornelius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

7'nci dakikada Hugo'nın ceza sahasının sağ çaprazında yaptığı müdahaleyle Skubic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Hugo'yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

10'uncu dakikada Guilherme'nin ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.

20'nci dakikada ceza sahasında Serdar'ın pasında Çekici'nin vole vuruşu, takımını beraberliği sağladı: 1-1.





31'inci dakikada Çekici'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Çekici'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi'nin şutu yandan auto çıktı.

45'inci dakikada Serdar'ın ceza sahası dışından şutu direğe çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

46'ncı dakikada defanstan dönen topu önünde bulan ve ceza sahasına giren Çekici'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.





60'ıncı dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Peres'in ortasında ceza sahasında Ahmet Çalık kafa vuruşyla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarpıp ağlarla buluştu: 2-2.

79'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Gervihno kaleci Sehic ile karşı kaşıya kaldı. Sehic müdahalesiyle topun sahibi oldu.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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