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TRABZONSPOR

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Konyaspor Trabzonspor maçında Vitor Hugo kırmızı kart gördü

Fırtına 10 kişi kaldı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin  8. dakikasında bordo-mavililerde Vitor Hugo kırmızı kart gördü.

Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Vitor Hugo 8. dakikada gördüğü kırımızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

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