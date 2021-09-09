Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi en büyük koz Nwakaeme! (Ts haberleri)

Trabzonspor'da transfer döneminin son gününe kadar sol bek arayışları devam ederken, son gün gündeme gelen Valenica'dan Toni Lato hamlesi de gerçekleşmedi. Bordo-mavililerde 2021-2022 sezonunda sol bek bölgesi için sadece İsmail Köybaşı kadroda bulunuyor. (TS spor haberleri)