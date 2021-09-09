09 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi en büyük koz Nwakaeme! (Ts haberleri)

Fırtına’da derbinin çilingiri Nwakaeme!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'e üçte üç ile başlayan Trabzonspor'da gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Bordo-mavililerde derbi mücadelesinde en büyük koz olarak Nwakaeme öne çıkıyor. Nijeryalı sol kanat, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada kaydettiği 4 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un pazar günü sahasında konuk edeceği Galatasaray derbisinde en büyük gol güvencelerinden biri Anthony Nwkaame olacak. Fotomaç'ın haberine göre sezona iyi bir başlangıç yapan Nijeryalı sol kanat, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada kaydettiği 4 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Yeni Malatya, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresun maçlarında 1'er kez sahne aldı.

G.SARAY'A ÖZEL HAZIRLANIYOR

32 yaşındaki yıldız, G.Saray'ın filelerini sarsması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, 'Bay Beyin'i derbiye özel motive ediyor. Avcı'nın pazar günkü karşılaşmada da en büyük güvencelerinden biri Nwakaeme olacak. Trabzonspor'da dördüncü sezonu geçiren yıldız oyuncu bütün kulvarlarda 37 kez sahneye çıktı. Geldiği ilk sezon da bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak şov yapan tecrübe abidesi, söz konusu dönemden sonra sarı-kırmızılı takımın kalesini sarsmayı başaramadı. Beşiktaş derbilerinde 2 gol atan Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye karşı ise henüz golü yok.
Fırtına'nın son gün hamlesi gerçekleşmedi! haberin devamı

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