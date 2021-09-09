09 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Toni Lato transferinde sonuç alamadı!

Fırtına’nın son gün hamlesi gerçekleşmedi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Trabzonspor'da transfer döneminin son gününe kadar sol bek arayışları devam ederken, son gün gündeme gelen Valenica'dan Toni Lato hamlesi de gerçekleşmedi. Bordo-mavililerde 2021-2022 sezonunda sol bek bölgesi için sadece İsmail Köybaşı kadroda bulunuyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor transferin son gününde sol bek transferi için yoğun bir mesai harcadı. Takvim'in haberine göre bordo-mavili Yönetim, Gürcü sol bek İrakli Azarovi'nin transferinin gerçekleşmemesi üzerine Valencia'da forma giyen Toni Lato için teklifte bulundu. Ancak son gün transfer gerçekleşmedi. Fırtına'nın kadrosunda orjinal mevkisi sol bek olan sadece İsmail Köybaşı var.

Azarovi transferi neden gerçekleşmedi? haberin devamı

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