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TRABZONSPOR

Konyaspor-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: 1 puan 3 puan kadar önemli

Avcı’dan Konya maçı yorumu! 1 puan 3 puan kadar önemli
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı ve deplasmanda yenilmezlik rekorunu tazeledi. Maç sonu bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "90 dakika bu kadar 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Oyun başlanabilecek en güzel senaryo ile başladı, 5. dakikada 2-0 öne geçebilecek bir durum vardı. Hiç beklemediğim, hayal etmediğim, aklına gelmeyecek bir kırmızı kartla karşılaşıyorsun, eksik kalıyorsun.

90 dakika bu kadar 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmanda kaybetmedik, tarihte ufak bir yerde bu da kalır. 4 gün sonrasına zihinsel ve fiziksel dinlenip, bunu 3 puan gibi kazanç görüp yola devam edeceğiz.

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