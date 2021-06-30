Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'ya ödenen imza parasını açıkladı. İşte 4 isme ödenen imza paraları:

- Marek Hamsik - 700 bin Euro

- Gervinho - 650 bin Euro

- Bruno Peres - 500 bin Euro

- Fode Koita - 333 bin Euro

Trabzonspor'da Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita için yıllık toplam 2.1 M€ imza ücreti ödenecek.

Baker, Afobe, Hosseini, Marlon, Kamil Ahmet ve Ahmet Canbaz ile kiralık gönderilmesi muhtemel iki oyuncuyla birlikte net maaş ödemesi 5.1 M€ azalacak.

Trabzonspor'un gelirleri 47.7 M€, bonservis giderleri 22.5 M€, net transfer gelirleri ise 20.1 M€ olarak açıklandı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ