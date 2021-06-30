Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu yeni transferlere ödenecek imza paralarını açıkladı
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün yeni transferleri Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'ya ödenen imza parasını açıkladı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'ya ödenen imza parasını açıkladı. İşte 4 isme ödenen imza paraları:
- Marek Hamsik - 700 bin Euro
- Gervinho - 650 bin Euro
- Bruno Peres - 500 bin Euro
- Fode Koita - 333 bin Euro
Trabzonspor'da Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita için yıllık toplam 2.1 M€ imza ücreti ödenecek.
Baker, Afobe, Hosseini, Marlon, Kamil Ahmet ve Ahmet Canbaz ile kiralık gönderilmesi muhtemel iki oyuncuyla birlikte net maaş ödemesi 5.1 M€ azalacak.
Trabzonspor'un gelirleri 47.7 M€, bonservis giderleri 22.5 M€, net transfer gelirleri ise 20.1 M€ olarak açıklandı.
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