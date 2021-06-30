30 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağan genel kurulda açıklamalarda bulunuyor!

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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulunda açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Biz 5 derecede kaynayan insanlarız. Eleştirilere açığız ancak bunu kişilere indirgemeyin. Her şeyi yönetim kurulu olarak beraber yapıyoruz."

"İmza parası dünya futbolunun bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar."

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