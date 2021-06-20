Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Brezilyalı sol bek! Rene Rodrigues Martins...
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4.sırada tamamlayan Trabzonspor, transferde Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı kadrosuna katmıştı. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Fırtına, transfer gündemine Brezilyalı sol bek oyuncusu Rene Rodrigues Martins'i aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen Karadeniz ekibi için son iddia Brezilya'dan geldi.
Flamengo formasını giyen sol bek Rene Rodrigues Martins'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordo mavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.
Flamengo'da fazla şans bulamayan Rene de Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı.
RENE RODRIGUES MARTINS KİMDİR?
14 Eylül 1992 doğumlu Brezilyalı sol bek, kariyerini Flamengo'da sürdürüyor. Takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Rene, geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta forma şansı bulabildi. Bu karşılaşmada gol ve asist üretemeyen Rene'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Rene şu ana dek Sport Recife ve Flamengo formaları giydi.
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