20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Brezilyalı sol bek! Rene Rodrigues Martins...

Fırtına'dan bir transfer daha! Brezilyalı sol bek...
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'de geçtiğimiz sezonu 4.sırada tamamlayan , transferde , , ve 'yı kadrosuna katmıştı. Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan , transfer gündemine Brezilyalı sol bek oyuncusu 'i aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Transfer döneminin en hızlı takımı 'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen ekibi için son iddia 'dan geldi.

formasını giyen sol bek 'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. 'ın haberine göre kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordo mavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi.

Flamengo'da fazla şans bulamayan de Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı.

RENE RODRIGUES MARTINS KİMDİR?

14 Eylül 1992 doğumlu Brezilyalı sol bek, kariyerini Flamengo'da sürdürüyor. Takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Rene, geçtiğimiz sezon yalnızca 7 maçta forma şansı bulabildi. Bu karşılaşmada gol ve asist üretemeyen Rene'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Rene şu ana dek ve Flamengo formaları giydi.

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