30 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür itirafı! Manchester City...

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür itirafı! M. City...
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, büyük hataydı. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz." dedi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. bordo-mavililerin olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ile ilgili "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, büyük hataydı. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz." dedi.

Ağaoğlu'dan Ömür itirafı! Manchester City... Manchester City...

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