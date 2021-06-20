20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Forvet mevkisine de yıldız bir oyuncu alarak taraftarı şampiyonluk havasına sokmak isteyen bordo-mavililer, Alexander Sörloth transferinde ısrar ediyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

, savunmasına , orta sahaya ve kanada 'yu renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü şampiyonluk için 'marka' transferlerin sürmesi gerektiğini belirtmişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

En kritik mevki olan forvet için de aynı kalibrede bir yıldız transferi talep etmişti. Bordo-mavili yönetimin önüne 'dan 'ya kadar birçok isim gelmişti. Ancak hem hem de yönetimin önceliği .

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

2 HAFTA KIRAN KIRANA
Şimdi gözler bordo-mavili ekibin hem hem de kulübü RB ile başlayacak pazarlıklara çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre; Norveçli yıldız ilk aşamada 'da kalmak istiyor ancak Alman temsilcisinin yeni hocası , Sörloth'u kadroda düşünmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

Takımdaki 3 forvetin arkasında olan 25 yaşındaki oyuncu, 'de kalmak için ısrar ederse forma şansı az görülüyor. cephesi ise tamamen bu transfere odaklandı. 2 hafta başka hiçbir adayla görüşme olmayacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

GEL YENİDEN PARLA
, 'a gelmeden önce 'ta forma yüzü göremiyordu. Norveçli yıldız, bordo-mavili takımda ise müthiş bir sezon geçirdi. 'de gol kralı olarak adını Avrupa'ya yeniden hatırlattı ve RB 'e transferi gerçekleşti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...

AVCI GÖRÜŞÜYOR
Her transferde olduğu gibi da direkt oyuncuyla görüşme halinde. Deneyimli hoca, ile bizzat görüşerek yeni sezon planlarını, takımın şampiyonluk hedeflerini anlatıyor.

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