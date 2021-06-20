Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Sörloth ısrarı! Abdullah Avcı...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Forvet mevkisine de yıldız bir oyuncu alarak taraftarı şampiyonluk havasına sokmak isteyen bordo-mavililer, Alexander Sörloth transferinde ısrar ediyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, savunmasına Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik ve kanada Gervinho'yu renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk için 'marka' transferlerin sürmesi gerektiğini belirtmişti.
En kritik mevki olan forvet için de aynı kalibrede bir yıldız transferi talep etmişti. Bordo-mavili yönetimin önüne Diego Costa'dan Edin Dzeko'ya kadar birçok isim gelmişti. Ancak hem Abdullah Avcı hem de yönetimin önceliği Alexander Sörloth.
2 HAFTA KIRAN KIRANA
Şimdi gözler bordo-mavili ekibin hem Alexander Sörloth hem de kulübü RB Leipzig ile başlayacak pazarlıklara çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre; Norveçli yıldız ilk aşamada Bundesliga'da kalmak istiyor ancak Alman temsilcisinin yeni hocası Jesse Marsch, Sörloth'u kadroda düşünmüyor.
Takımdaki 3 forvetin arkasında olan 25 yaşındaki oyuncu, Leipzig'de kalmak için ısrar ederse forma şansı az görülüyor. Trabzonspor cephesi ise tamamen bu transfere odaklandı. 2 hafta başka hiçbir adayla görüşme olmayacak.
GEL YENİDEN PARLA
Alexander Sörloth, Trabzonspor'a gelmeden önce Crystal Palace'ta forma yüzü göremiyordu. Norveçli yıldız, bordo-mavili takımda ise müthiş bir sezon geçirdi. Süper Lig'de gol kralı olarak adını Avrupa'ya yeniden hatırlattı ve RB Leipzig'e transferi gerçekleşti.
AVCI GÖRÜŞÜYOR
Her transferde olduğu gibi Abdullah Avcı da direkt oyuncuyla görüşme halinde. Deneyimli hoca, Alexander Sörloth ile bizzat görüşerek yeni sezon planlarını, takımın şampiyonluk hedeflerini anlatıyor.
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