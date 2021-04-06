06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına direklere takıldı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. hafta karşılaşmasında ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü Bakasetas atarken, konuk ekibin golü ise Muğdat'tan geldi.

'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü 29. dakikada Bakasetas kaydetti.

Konuk takımın golü ise 6. dakikada Muğdat'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57 yaparken, Kayserispor 33 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren 'nin altıpasa çıkardığı topa iyi hareketlenen Muğdat'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12'nci dakikada sağ kanattan Kvrzic'in altıpasın önüne ortasına iyi hareketlenen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

20'nci dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

26'ncı dakikada sol kanattan 'nun ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Bakasetas'ın kafa vuruşunda Doğan son anda topu köşeden çıkardı.

29'uncu dakikada 'nin pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Bakasetas meşin yuvarlağı önüne indirdikten sonra penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

32'nci dakikada Ekuban'ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan son anda kornere çeldi.

50'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya gitti.

52'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.

65'inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Doğan son anda çıkardı, dönen topu Flavio kafa ile tekrar kaleye gönderdi ancak Doğan bu kez de kornere çelmeyi başardı.

80'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

85'inci dakikada ceza sahası çizginin hemen yanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan da sekip kaleye yöneldi ancak Doğan son anda kornere çeldi.

87'nci dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta Baker'ın kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü, devamında Yusuf'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Doğan kurtardı.

90'ıncı dakikada Yusuf'un sağ kanattan kaleye gönderdiği şutu Doğan direk dibinden kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada Bakasetas'ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan kurtardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'dan 4 farklı isim! Avcı'dan 4 farklı isim!
Avcı'dan zirve sözleri! İştahımız kabarık Avcı'dan zirve sözleri! "İştahımız kabarık"
Fırtına'nın listesindeki Kenan kararını verdi! Fırtına'nın listesindeki Kenan kararını verdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör