06 Nisan 2021, Salı

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Günün ilk maçlarında Göztepe evinde Rizespor'u mağlup ederken, Hatayspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e boyun eğdi. Saat 19.00'da ise Trabzonspor, evinde Kayserispor ile berabere kaldı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:55
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

21- DENİZLİSPOR: 25 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 27 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 30 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

18- ANKARAGÜCÜ: 32 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 32 PUAN

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