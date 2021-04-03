İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Günün ilk maçlarında Göztepe evinde Rizespor'u mağlup ederken, Hatayspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e boyun eğdi. Saat 19.00'da ise Trabzonspor, evinde Kayserispor ile berabere kaldı. İşte güncel puan durumu...