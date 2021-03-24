Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!
Gelecek sezon planlamasına başlayan Galatasaray ve Trabzonspor, gelecek vadeden genç Hırvat futbolcu ile ilgileniyor. İşte iki takımı transferde karşı karşıya getiren o isim ve detayları...
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor, gelecek sezon için transfer yarışına girdi.
Süper Lig'in iki dev ekibi, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hırvat sağ kanat için karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre bu ismin, Hırvat ekibi HNK Hajduk Split'in U19 takımında forma giyen Stipe Biuk olduğu öne sürüldü.
18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajerler tarafından Galatasaray ve Trabzonspor'a önerildiği kaydedildi.
TRABZONSPOR TAKİPTE
Bordo-mavili takımın scout ekibinin de genç oyuncunun birkaç maçını izlediği ve sezon sonuna kadar ise takip edeceği öğrenildi.
"AKADEMİMİZİN EN İYİ OYUNCUSU"
Öte yandan kulübün Sportif Direktörü Mindaugas Nikolicius, oyuncu hakkında "Akdemimizin en yetenekli oyuncularından biriyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladığımız için son derece mutluyuz. Şu an bulunduğu pozisyon itibarıyla akademimimizin en iyi oyuncusu" dedi.
"SÖZLEŞMEM UZATILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Hajduk ile profesyonel sözleşme imzalayan Biuk ise, "Sözleşmenin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Kendimi kanıtlamak için bir sebep olacak. Mutluyum çünkü kulüp bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar bu yolculukta bana yardımcı olan teknik direktörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
NK Hajduk Split U19'un da takım kaptanlığını yapan Stipe Biuk'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
STIPE BIUK KİMDİR?
26 Aralık 2002 Hırvatistan Split doğumlu olan Stipe Biuk, futbola NK Solin altyapı takımında başladı. 2011 yılında ise Hırvatistan'ın önemli takımlarından Hajduk'un altyapısına transfer oldu ve sırasıyla U17 ve 19 takımlarının formasını giydi.
Şu anda NK Hajduk Split U19'da oynamaya devam eden sağ kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta forma giydi ve 13 dakika sahada kaldı.
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