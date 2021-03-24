24 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

Gelecek sezon planlamasına başlayan Galatasaray ve Trabzonspor, gelecek vadeden genç Hırvat futbolcu ile ilgileniyor. İşte iki takımı transferde karşı karşıya getiren o isim ve detayları...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Spor Toto 'de zirve mücadelesi veren ve , gelecek sezon için transfer yarışına girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

'in iki dev ekibi, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hırvat sağ kanat için karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

Ajansspor'un haberine göre bu ismin, Hırvat ekibi HNK Hajduk Split'in U19 takımında forma giyen olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajerler tarafından ve 'a önerildiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

TRABZONSPOR TAKİPTE
Bordo-mavili takımın scout ekibinin de genç oyuncunun birkaç maçını izlediği ve sezon sonuna kadar ise takip edeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

"AKADEMİMİZİN EN İYİ OYUNCUSU"
Öte yandan kulübün Sportif Direktörü Mindaugas Nikolicius, oyuncu hakkında "Akdemimizin en yetenekli oyuncularından biriyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladığımız için son derece mutluyuz. Şu an bulunduğu pozisyon itibarıyla akademimimizin en iyi oyuncusu" dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

"SÖZLEŞMEM UZATILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Hajduk ile profesyonel sözleşme imzalayan Biuk ise, "Sözleşmenin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Kendimi kanıtlamak için bir sebep olacak. Mutluyum çünkü kulüp bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar bu yolculukta bana yardımcı olan teknik direktörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

'un da takım kaptanlığını yapan 'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

STIPE BIUK KİMDİR?
26 Aralık 2002 Hırvatistan Split doğumlu olan , futbola NK Solin altyapı takımında başladı. 2011 yılında ise Hırvatistan'ın önemli takımlarından Hajduk'un altyapısına transfer oldu ve sırasıyla U17 ve 19 takımlarının formasını giydi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

Şu anda 'da oynamaya devam eden sağ kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta forma giydi ve 13 dakika sahada kaldı.

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