Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor o isim için transferde karşı karşıya geldi!

"SÖZLEŞMEM UZATILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hajduk ile profesyonel sözleşme imzalayan Biuk ise, "Sözleşmenin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Kendimi kanıtlamak için bir sebep olacak. Mutluyum çünkü kulüp bana güvendiğini gösterdi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar bu yolculukta bana yardımcı olan teknik direktörlerime ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.